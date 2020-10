Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala: addio più vicino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano a riecheggiare le sirene estere intorno al nome di Dybala. L’attaccante argentino infatti sarebbe alle prese con vari problemi, che avrebbero i loro nodi cruciali sia dentro che fuori dal campo di gioco. Per quanto riguarda quest’ultimo, il debutto con la maglia della Juventus nella stagione 2020/21 potrebbe essere ancora una volta rimandato. Se nella partita contro la Roma le speranze di vederlo subentrare si sarebbe azzerate per via dell’inaspettata espulsione di Rabiot, Pirlo potrebbe ancora una volta a fare a meno della Joya per la trasferta di Crotone. Il classe ’93 sarebbe infatti reduce da una forte gastroenterite, talmente acuta da debilitare gravemente il suo fisico e fargli saltare entrambi gli impegni con l’Albiceleste. Ma sullo sfondo si starebbero anche muovendo alcune ombre che si potrebbero presto ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano a riecheggiare le sirene estere intorno al nome di. L’attaccante argentino infatti sarebbe alle prese con vari problemi, che avrebbero i loro nodi cruciali sia dentro che fuori dal campo di gioco. Per quanto riguarda quest’ultimo, il debutto con la maglia dellanella stagione 2020/21 potrebbe essere ancora una volta rimandato. Se nella partita contro la Roma le speranze di vederlo subentrare si sarebbe azzerate per via dell’inaspettata espulsione di Rabiot, Pirlo potrebbe ancora una volta a fare a meno della Joya per la trasferta di Crotone. Il classe ’93 sarebbe infatti reduce da una forte gastroenterite, talmente acuta da debilitare gravemente il suo fisico e fargli saltare entrambi gli impegni con l’Albiceleste. Ma sullo sfondo si starebbero anche muovendo alcune ombre che si potrebbero presto ...

Ai microfoni di Canale 8, nel corso della trasmissione “Linea Calcio”, l’avvocato Eduardo Chiacchio ha commentato la decisione presa dal giudice Mastrandrea, nelle scorse ore, riguardo il big match ...

Juventus Napoli, ecco perché gli azzurri potrebbero vincere il ricorso

Juventus Napoli, la sentenza del Giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino per i bianconeri e il punto di penalizzazione al Napoli.

