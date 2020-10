“Bisogna capire che il Covid c’è”: Antonio Magi spiega perché “nel Lazio i casi aumenteranno ancora ma poi si dovrebbero fermare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “I casi positivi nel Lazio probabilmente continueranno ad aumentare entro questo mese, poi si dovrebbero fermare grazie alle misure di protezione prese dal governo“: lo ha detto, all’agenzia DIRE, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi. “A fare la differenza sono i comportamenti delle persone – ha aggiunto Magi – Se continuano gli assembramenti, continueranno a crescere i numeri. Bisogna capire che il Covid c’è. Fortunatamente la situazione in Italia è più favorevole di altri Paesi perché abbiamo lavorato bene nei mesi scorsi, cerchiamo di non disperdere tutto“.L'articolo “Bisogna capire che il ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ipositivi nelprobabilmente continueranno ad aumentare entro questo mese, poi sifermare grazie alle misure di protezione prese dal governo“: lo ha detto, all’agenzia DIRE, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia,. “A fare la differenza sono i comportamenti delle persone – ha aggiunto– Se continuano gli assembramenti, continueranno a crescere i numeri. Bisognache ilc’è. Fortunatamente la situazione in Italia è più favorevole di altri Paesi perché abbiamo lavorato bene nei mesi scorsi, cerchiamo di non disperdere tutto“.L'articolo “Bisognache il ...

chetempochefa : Bisogna ripartire dai fondamentali. Pratico e ho insegnato ai miei figli gentilezza, garbo, rispetto. Serve più ser… - winterbear_115 : Delle persone a me vicine stanno facendo il tampone. Per farvi capire il sistema lento e incredibile: per farne uno… - littledalek_ : RT @taissawife: T e S hanno detto una cosa giusta. Dayane ha un vocabolario diverso e spesso usa delle parole come 'ridicolo' (per dire ad… - antlucig : @antoniopolito1 @GuidoCrosetto È un persona seria e per bene? Ottimo. È comunque un bene che in politica ci siano p… - grecale66 : Per capire che sta succedendo bisogna scoprire quale ruolo è stato dato al Nostro Paese dal Nuovo Ordine Mondiale...!!!!! ?????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Bisogna capire Artmarket.com pubblica il nuovo Report Artprice sul Mercato dell'Arte Contemporanea, il motore primario di crescita con un incremento del 2.100% in 20 anni Fortune Italia