Andriani Afron | “Martedì racconto la nostra lotta al cancro in Uganda”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – In occasione dell’Ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Afron – Oncologia per l’Africa Onlus presenterà a Roma le proprie attività solidali in Uganda, che dal 2010 hanno permesso di fornire a oltre 16.000 donne uno screening senologico e ginecologico gratuito in un Paese dove le statistiche dell’Onu avvertono che otto pazienti su dieci non sopravvivono al cancro.