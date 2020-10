Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali fino alle 13 di domani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, fino alle 13 di domani, giovedì 15 ottobre. Le zone interessate sono quelle centro-settentrionali, quelle meridionali, costa e Arcipelago. Emesso inoltre un codice giallo per vento, valido sempre dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani, per le zone meridionali, costa e isole. In arrivo, dal tardo pomeriggio-sera di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi cone precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unper perforti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità d18 di oggi, mercoledì 14 ottobre,13 di, giovedì 15 ottobre. Le zone interessate sono quelle centro-settentrionali, quelle meridionali, costa e Arcipelago. Emesso inoltre unper vento, valido sempre d18 di oggi6 di, per le zone meridionali, costa e isole. In arrivo, dal tardo pomeriggio-sera di ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - TgrSardegna : Allerta meteo in #Sardegna per forti temporali dalle h.14.00 di oggi sino alle h.21 Vedi l'avviso QUI ?? @TgrRai… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - Capolii21 : Nessuno: Allerta meteo a Napoli: - NapoliToday : #Cronaca Allerta meteo, scuole chiuse a Napoli il 15 ottobre -