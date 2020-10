Vittorio Brumotti: nuova aggressione a Parco Sempione (Di martedì 13 ottobre 2020) Ancora guai per l’inviato di Striscia la Notizia, , i pusher chiamano l’avvocato. L’ex campione di trial e free style, nonché inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti è stato ancora una volta aggredito mentre stava realizzando un servizio per il tg satirico in onda ogni sera su Canale … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Ancora guai per l’inviato di Striscia la Notizia, , i pusher chiamano l’avvocato. L’ex campione di trial e free style, nonché inviato di Striscia la Notizia,è stato ancora una volta aggredito mentre stava realizzando un servizio per il tg satirico in onda ogni sera su Canale …

matteosalvinimi : MENTRE IL GOVERNO CANCELLA I #DECRETISICUREZZA, ECCO CHE COSA ACCADE A ROMA. SOLIDARIETÀ A VITTORIO BRUMOTTI.… - LegaSalvini : PAURA PER VITTORIO BRUMOTTI: 'ACCOLTO' DAGLI SPACCIATORI DI ROMA CON PUGNI E SPUTI, IL VIDEO DA BRIVIDI - Striscia : 'Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m****'. Con queste parole, seguite da pugni e da sputi, è stato accolto… - MediasetPlay : #Striscia continiua a non avere paura e a denunciare situazioni illegali e pericolose con Vittorio Brumotti. ?? [Tu… - Milli19751 : RT @ilgiornale: Ancora un servizio in bici nelle piazze di spaccio per Vittorio Brumotti, che a Tor Bella Monaca è stato minacciato e picch… -