‘The Voice Senior’, ufficializzati i nomi dei giudici del talent e la data d’inizio (Di martedì 13 ottobre 2020) The Voice Senior sta per approdare su Rai2. La prima puntata del talent, che torna in questa versione leggermente rivisitata, andrà in onda a partire dal 20 novembre. Dunque è quasi tutto pronto e, come anticipato dal portale Blogo, sono stati rivelati anche i nomi dei giudici ufficiali del programma. A giudicare i talenti over 60 e a formare le rispettive squadre saranno Al Bano Carrisi che torna in tv in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio che già aveva preso parte alla trasmissione nella versione classica, Loredana Bertè ed infine Clementino. Che ne pensate? Seguirete il programma che sarà condotto da Antonella Clerici? L'articolo ‘The Voice Senior’, ufficializzati i nomi ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) TheSenior sta per approdare su Rai2. La prima puntata del, che torna in questa versione leggermente rivisitata, andrà in onda a partire dal 20 novembre. Dunque è quasi tutto pronto e, come anticipato dal portale Blogo, sono stati rivelati anche ideiufficiali del programma. A giudicare ii over 60 e a formare le rispettive squadre saranno Al Bano Carrisi che torna in tv in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio che già aveva preso parte alla trasmissione nella versione classica, Loredana Bertè ed infine Clementino. Che ne pensate? Seguirete il programma che sarà condotto da Antonella Clerici? L'articolo ‘TheSenior’,...

