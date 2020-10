Si rinchiude in confessionale e dice questa roba | il dramma di un uomo | come si è ridotto Pretelli per Elisabetta Gregoraci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ildi un, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il reality in onda su Canale 5. Ildi Pierpaolo, il quale è innamorato perso die pronto a tutto per conquistarla: il feeling è evidente, ma non si va più in là. Già, l'ex di Flavio Briatore ha lasciato vagamente intendere di essere impegnata, insomma di avere qualcuno fuori dalla casa. Si pensi all'aereo transitato sulla casa con la scritta "sei la parte più bella del mio GF", messaggio rivolto alla. Ma per lui non è vero. Per, s'intende. E infatti, ostinato e accecato dall'amore, si è rinchiuso ine ha affermato: "Non penso che ci sia qualcuno ...