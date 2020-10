Sfax (Tunisia): naufragio di barca carica di migranti, 13 cadaveri ripescati, 9 dispersi (Di martedì 13 ottobre 2020) Il numero di candidati migranti che cercano di arrivare in Europa dalla Tunisia è in aumento dal 2017, in gran parte a causa dei problemi economici del Paese nordafricano Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il numero di candidatiche cercano di arrivare in Europa dallaè in aumento dal 2017, in gran parte a causa dei problemi economici del Paese nordafricano

