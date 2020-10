Serie A | Spadafora | “Non tutte le squadre hanno rispettato pienamente il protocollo”

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Prima di tutto il mio augurio a tutti i contagiati inA di stare bene il prima possibile”. Esordisce così il ministro dello sport Vincenzo, al Coni a margine della presentazione del libro della giocatrice della Juventus e della Nazionale, Sara Gama ‘La mia vita dietro a un pallone’. Poi un siluro indirizzato ai club: “Noi abbiamo un protocollo che è valido ma solo se viene. Abbiamo visto nelle settimane scorse che non semprelelo. Se la Lega vuole può adottare anche norme più severe a tutela dei suoi giocatori. Nonostante l’aumento dei contagi situazione è ancora sotto controllo”.

Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...Sugli spalti anche in D supporters per i 15% della capienza e massimo 200 nei grandi impianti indoor. Le attività agonistiche dilettanti continuano o riprendono nel rispetto delle norme e dei protocol ...