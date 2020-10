Scuola, Azzolina: "Tenerla aperta è priorità" (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "I ragazzi sono felici di essere tornati a Scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a Scuola".Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "I numeri, infatti, e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea - ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo". "L'anno che è appena cominciato è un anno particolare. Voglio ricordare che grazie al grande impegno dei docenti, dei dirigenti e del ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "I ragazzi sono felici di essere tornati a. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza; fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi; meglio soddisfare a".Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia. "I numeri, infatti, e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea - ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo". "L'anno che; appena cominciato; un anno particolare. Voglio ricordare che grazie al grande impegno dei docenti, dei dirigenti e del ...

