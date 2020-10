Renzi: “In Europa c’è una svolta” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’intervento di Matteo Renzi durante le comunicazioni del premier Conte al Senato. ROMA – L’intervento di Matteo Renzi durante le comunicazioni del premier Conte al Senato in vista del Consiglio Europeo del 15-16 ottobre 2020. “Quando il capo del Governo partecipa a un Consiglio Europeo – ha esordito il leader di Italia Viva – rappresenta l’intero Paese …. Il punto politico è che c’è una svolta in Europa. Prima si diceva che le riforme le chiedeva l’Europa, oggi l’Europa ci offre il paracadute finanziario, il Recovery Fund, il programma Sure per la disoccupazione“. Renzi: “Dobbiamo usare il Mes” L’ex premier si è soffermato anche sul Meccanismo Europeo di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) L’intervento di Matteodurante le comunicazioni del premier Conte al Senato. ROMA – L’intervento di Matteodurante le comunicazioni del premier Conte al Senato in vista del Consiglio Europeo del 15-16 ottobre 2020. “Quando il capo del Governo partecipa a un Consiglio Europeo – ha esordito il leader di Italia Viva – rappresenta l’intero Paese …. Il punto politico è che c’è una svolta in. Prima si diceva che le riforme le chiedeva l’, oggi l’ci offre il paracadute finanziario, il Recovery Fund, il programma Sure per la disoccupazione“.: “Dobbiamo usare il Mes” L’ex premier si è soffermato anche sul Meccanismo Europeo di ...

