Pharmanutra | assemblea approva proposta ammissione a MTA

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’dihato il progetto dialle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, proposto dal CdA, eventualmente valutando l’ingresso nel segmento STAR. L’ordinaria, sumotivata del Collegio Sindacale e previa risoluzione consensuale del mandato conferito in data 15 aprile 2019 a BDO Italia, ha conferito l’incarico di revisore legale per gli esercizi 2020-2027 alla medesima società di revisione,subordinatamente a, e con efficacia a decorrere dalla data di, inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA. E’ stata poita, sempre in sede ordinaria, la nomina di due consiglieri, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, già cooptati ...