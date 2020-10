“Per anni in segreto”. Elisabetta Gregoraci, l’ex Francesco ora vuota il sacco: “Poi non ce l’ho fatta più” (Di martedì 13 ottobre 2020) Francesco Bettuzzi, imprenditore ed ex di Elisabetta Gregoraci, parla della sua relazione con la show girl in una intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Bettuzzi, che è stato ospite da Barbara D’Urso nel programma “Live-Non è la d’Urso”, ha raccontato la sua frequentazione con Elisabetta Gregoraci diopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Un amore vissuto nel massimo riserbo, tanto che i diretti interessati hanno deciso di parlarne solo oggi che non c’è più alcuna possibilità di ritorno di fiamma: Bettuzzi ne è sicuro. L’imprenditore ha conosciuto Elisabetta durante una cena con amici in comune a Montecarlo e ha rivelato che durante la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)Bettuzzi, imprenditore ed ex di, parla della sua relazione con la show girl in una intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Bettuzzi, che è stato ospite da Barbara D’Urso nel programma “Live-Non è la d’Urso”, ha raccontato la sua frequentazione condiopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Un amore vissuto nel massimo riserbo, tanto che i diretti interessati hanno deciso di parlarne solo oggi che non c’è più alcuna possibilità di ritorno di fiamma: Bettuzzi ne è sicuro. L’imprenditore ha conosciutodurante una cena con amici in comune a Montecarlo e ha rivelato che durante la sua ...

