Palermo, Almici è arrivato in città: domenica l’esordio in rosanero contro il Bisceglie (Di martedì 13 ottobre 2020) Lunedì l'arrivo in città, domenica il possibile debutto in campionato.Alberto Almici, esperto terzino destro classe 1993, è ormai virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Il calciatore ieri è sbarcato nel capoluogo siciliano ed ha già effettuato, come da protocollo, il tampone e le rituali visite mediche. In attesa di legarsi ufficialmente ai rosanero, Almici di recente ha risolto il suo contratto con l'Hellas Verona acquisendo lo status di svincolato. E, secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', già contro il Bisceglie potrebbe esordire dal primo minuto.Nella giornata di oggi, il giocatore originario di Lovere potrebbe allenarsi con i nuovi compagni di squadra. E domenica essere a disposizione di ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Lunedì l'arrivo in città,il possibile debutto in campionato.Alberto, esperto terzino destro classe 1993, è ormai virtualmente un nuovo giocatore del. Il calciatore ieri è sbarcato nel capoluogo siciliano ed ha già effettuato, come da protocollo, il tampone e le rituali visite mediche. In attesa di legarsi ufficialmente aidi recente ha risolto il suo contratto con l'Hellas Verona acquisendo lo status di svincolato. E, secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', giàilpotrebbe esordire dal primo minuto.Nella giornata di oggi, il giocatore originario di Lovere potrebbe allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Eessere a disposizione di ...

