Operazione Resilienza, venti persone fermate a Borgo Vecchio: l'elenco degli indagati (Di martedì 13 ottobre 2020) VIDEO - La tattica dei boss del Borgo: 'Fatti un tatuaggio con Falcone e Borsellino e risolvi i problemi' 13 ottobre 2020 Dal pizzo alla riffa per la festa di Sant'Anna, commercianti denunciano: 20 ... Leggi su palermotoday (Di martedì 13 ottobre 2020) VIDEO - La tattica dei boss del: 'Fatti un tatuaggio con Falcone e Borsellino e risolvi i problemi' 13 ottobre 2020 Dal pizzo alla riffa per la festa di Sant'Anna, commercianti denunciano: 20 ...

antimafia2000 : #OperazioneResilienza, in 20 in manette al Borgo Vecchio - ilapera : Carabinieri Palermo eseguono 20 misure in operazione Antimafia Resilienza. INTERCETTAZIONI. @ Palermo, Italy - giannettimarco : RT @Affaritaliani: L'operazione 'Resilienza' contro la famiglia mafiosa Borgo Vecchio, riuscita grazie alla collaborazione delle vittime de… - Affaritaliani : L'operazione 'Resilienza' contro la famiglia mafiosa Borgo Vecchio, riuscita grazie alla collaborazione delle vitti… - diegorispoli : ?? Colpo alla mafia, 20 arresti a Palermo con operazione Resilienza - -