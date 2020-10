Ocse | disoccupazione in calo ma raffronto con numeri pre-crisi resta impietoso

(Di martedì 13 ottobre 2020)in, mail dato più alto se paragonato aiprecedenti alla. Idi febbraio 2020 (due punti percentuali in più)no lontani Laè scesa, mapiù alta di prima della. Lo comunica l’. Ad agosto è scesa a 7,4% dall’8% di luglio, macomunque … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Una discesa al 9,7 per cento (dal 9,8 per cento). È il dato relativo all’Italia nel tasso di disoccupazione nei Paesi dell’Ocse (Organizzazione per la ...Lo comunica l'Ocse. Ad agosto è scesa a 7,4% dall'8% di luglio, ma resta comunque di 2 punti superiore al livello di febbraio 2020. L'Italia ha registrato una discesa al 9,7% ...