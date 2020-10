«Non ospitare più di sei persone in casa» non è un divieto, ma una raccomandazione (Di martedì 13 ottobre 2020) Una volta citava Oriana Fallaci, ora l’autore preferito da Matteo Salvini e dai sovranisti è George Orwell. Ma solo a giorni alterni. E così, mentre l’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza invita a i cittadini a un senso di responsabilità sulle feste private in casa (con la raccomandazione, non il divieto, di non ospitare più di sei persone tra le mura domestiche), Matteo Salvini scrive tweet citando ‘1984’ e la ‘psico-polizia’. Il leader della Lega dice che non si possono utilizzare forze dell’ordine per effettuare controlli nei condomini. Ma non era lui a esser andato a citofonare alle persone per sapere se sono spacciatori? LEGGI ANCHE > Cosa prevede l’ultimo Dpcm (che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Una volta citava Oriana Fallaci, ora l’autore preferito da Matteo Salvini e dai sovranisti è George Orwell. Ma solo a giorni alterni. E così, mentre l’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza invita a i cittadini a un senso di responsabilità sulle feste private in(con la, non il, di nonpiù di seitra le mura domestiche), Matteo Salvini scrive tweet citando ‘1984’ e la ‘psico-polizia’. Il leader della Lega dice che non si possono utilizzare forze dell’ordine per effettuare controlli nei condomini. Ma non era lui a esser andato a citofonare alleper sapere se sono spacciatori? LEGGI ANCHE > Cosa prevede l’ultimo Dpcm (che ...

Covid, l’immunologa Viola: «Il rischio zero? Non esiste: anche con la mascherina ci si può infettare»

«La nostra vita non si è bloccata. Cerchiamo di proteggerla dandoci dei limiti. A casa non invitiamo più di 2-3 ospiti per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena a mascherina ...

