Manifestazione contro le aggressioni agli uomini in divisa, ci sarà anche il Sap di Benevento (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una delegazione della Segreteria Provinciale del SAP di Benevento parteciperà domani 14 ottobre 2020 alla Manifestazione Nazionale "Basta aggressioni agli uomini in divisa", che si svolgerà a Roma in Piazza del Popolo con inizio alle ore 10. La Manifestazione è organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia, insieme al SAPPE della Polizia Penitenziari, al SIM Carabinieri, al SIM Guardia di Finanza e al CONAPO dei Vigili del Fuoco. Saranno presenti, in quanto condividono pienamente i temi della Manifestazione, i colleghi dell'FSP Polizia e del LES Polizia. Il SAP ha già da molti mesi attenzionato il problema delle aggressioni ...

