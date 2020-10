L'ospedale in Fiera Milano è pronto per una nuova ondata di ricoveri? (Di martedì 13 ottobre 2020) L'ospedale in Fiera Milano sembrerebbe essere pronto per un possibile nuovo picco di ricoverati colpiti dal Covid, ma, avverte Antonio Pesenti, coordinatore delle unità di crisi della Regione Lombardia e primario di Rianimazione al Policlinico, bisogna avere la ruota di scorta gonfia e non bucata”. “La struttura è il terzo step della programmazione lombarda sulle terapie intensive - spiega all'AGI -. Cioè, quando i 17 ospedali hub avranno le terapie intensive piene, si passerà all'ospedale in Fiera. Per adesso abbiamo ancora 20 posti liberi nel primo fronte, poi c'è il secondo, poi la Fiera”. Un'ipotesi al momento ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) L'insembrerebbe essereper un possibile nuovo picco di ricoverati colpiti dal Covid, ma, avverte Antonio Pesenti, coordinatore delle unità di crisi della Regione Lombardia e primario di Rianimazione al Policlinico, bisogna avere la ruota di scorta gonfia e non bucata”. “La struttura; il terzo step della programmazione lombarda sulle terapie intensive - spiega all'AGI -. Cio;, quando i 17 ospedali hub avranno le terapie intensive piene, si passerà all'in. Per adesso abbiamo ancora 20 posti liberi nel primo fronte, poi c'; il secondo, poi la”. Un'ipotesi al momento ...

