Ligabue rompe il silenzio | Il bacio gay? Non sono io | se inizio a fumare ve lo dico

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Novella Toloni Mentre sul web continua la caccia al protagonista dello scatto misterioso di Dagospia, il cantante ha detto la sua a margine della presentazione del suo ultimo libro respingendo ogni insinuazione Il mistero di Dagospia continua a rimanere tale. La foto pubblicata dal portale - che mostrava un misterioso cantante baciarsi con un altro uomo - continua a far discutere sui social network, ma intanto uno dei cantanti tirati in ballo dal popolo del web ha rotto il. Lucianoè intervenuto per mettere a tacere le voci sul suo conto a margine di un evento a Correggio. L'immagine delpubblicata sul popolare portale ha scatenato una vera e propria caccia alle streghe sul web. Chiunque ha detto la sua sulla possibile identità del cantante misterioso pizzicato dai ...