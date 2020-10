La capsule rosa Guess combatte il cancro al seno

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 13 ottobre 2020)lancia unaper la lotta alal: per il quinto anno consecutivo il brand supporta “The Get In Touch Foundation”e Marcolin Group sostengono anche quest’anno la sensibilizzazione nei confronti delalpromossa dalla fondazione non-profit Americana The Get In Touch Foundation. Dall’1 ottobre è disponibile unacollection “”. Due i… L'articolo Corriere Nazionale.