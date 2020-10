Juve, Pirlo studia la mossa vincente: Kulu e Chiesa i jolly preziosi (Di martedì 13 ottobre 2020) Dalla difesa all'attacco, passando per la trequarti: negli scorsi giorni abbiamo chiesto ai lettori di Gazzetta.it quali le pedine su cui Pirlo dovrebbe puntare. Oggi parliamo dell'esterno destro, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) Dalla difesa all'attacco, passando per la trequarti: negli scorsi giorni abbiamo chiesto ai lettori di Gazzetta.it quali le pedine su cuidovrebbe puntare. Oggi parliamo dell'esterno destro, ...

juventusfc : Parola di Coach ?? Mister @pirlo_official si racconta in questa intervista a @UEFAcom_it Don't miss! Full ??… - JuventusTV : Il calcio secondo @Pirlo_official L’allenatore ???? si racconta in questa intervista esclusiva realizzata con la… - SkySport : Juve, Pirlo: 'In campo comandavo, da allenatore c'è più stress. Ronaldo un esempio' - zazoomblog : Juve Pirlo studia la mossa vincente: Kulu e Chiesa i jolly preziosi - #Pirlo #studia #mossa #vincente: - ilbianconerocom : La certezza #Bentancur, il colpo #Arthur: così #Pirlo svolta il centrocampo della #Juve -