iPhone 12: come vedere in streaming l’evento di Apple del 13 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) L’invito parla chiaro: ci saranno i nuovi iPhone, nell’evento del 13 ottobre sempre dall’Apple Park di Cupertino. La Mela svelerà finalmente i quattro modelli di iPhone 12 di cui si sa già molto. Saranno i seguenti: iPhone 12 da 5,4 pollici, modello base con scocca in alluminio e doppia fotocamera posteriore ma display Oled; iPhone 12 Max da 6,1 pollici, un modello entry level in linea con il precedente modello standard ma potenziato nelle dimensioni, con scocca in alluminio e due fotocamere posteriori; iPhone 12 Pro sempre da 6,1 pollici, modello di fascia superiore con struttura in acciaio inossidabile e tre fotocamere posteriori a cui si aggiunge lo scanner Lidar e infine un iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici che mantiene le caratteristiche dei precedenti e aumenta ulteriormente le dimensioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) L’invito parla chiaro: ci saranno i nuovi iPhone, nell’evento del 13 ottobre sempre dall’Apple Park di Cupertino. La Mela svelerà finalmente i quattro modelli di iPhone 12 di cui si sa già molto. Saranno i seguenti: iPhone 12 da 5,4 pollici, modello base con scocca in alluminio e doppia fotocamera posteriore ma display Oled; iPhone 12 Max da 6,1 pollici, un modello entry level in linea con il precedente modello standard ma potenziato nelle dimensioni, con scocca in alluminio e due fotocamere posteriori; iPhone 12 Pro sempre da 6,1 pollici, modello di fascia superiore con struttura in acciaio inossidabile e tre fotocamere posteriori a cui si aggiunge lo scanner Lidar e infine un iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici che mantiene le caratteristiche dei precedenti e aumenta ulteriormente le dimensioni.

Apple_it : ? Latest News: Lancio nuovi iPhone 12: come seguire l'evento Apple con noi - lorenmerlin : Lancio nuovi iPhone 12: come seguire l'evento Apple con noi - AppleCaffe : Lancio nuovi iPhone 12: come seguire l'evento Apple con noi - Machinimaitalia : Lancio nuovi iPhone 12: come seguire l'evento Apple con noi - SadDinoLino : come fate ad avere un iphone e fare le storie su instagram o in generale con una qualità di merda? -