Guida Tv Mercoledì 14 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Guida Tv Mercoledì 14 ottobre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 14 ottobre Rai 1ore 20:30 Italia – Olanda Nations League ore 23:05 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Mare Fuori 1×07-08 1a Tv ore 23:25 Re-Start Rai 3ore 20:25 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:30 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notiziaore 21:40 Temptation Islandore 01:05 Tg5 Italia 1ore 19:00 CSI New York 2×14-13 ore 20:40 CSI 12×19ore 21:30 Jack Reacher – La prova decisiva Adrenalinico action-thriller con Tom Cruise e Rosamund Pike. L’ex poliziotto Jack Reacher torna sulla scena per indagare sui veri responsabili di una strage. ore 00:10 Disconnessi on the roadPaolo ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020)Tv Mercoledì 14Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv mercoledì 14Rai 1ore 20:30 Italia – Olanda Nations League ore 23:05 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Mare Fuori 1×07-08 1a Tv ore 23:25 Re-Start Rai 3ore 20:25 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:30 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notiziaore 21:40 Temptation Islandore 01:05 Tg5 Italia 1ore 19:00 CSI New York 2×14-13 ore 20:40 CSI 12×19ore 21:30 Jack Reacher – La prova decisiva Adrenalinico action-thriller con Tom Cruise e Rosamund Pike. L’ex poliziotto Jack Reacher torna sulla scena per indagare sui veri responsabili di una strage. ore 00:10 Disconnessi on the roadPaolo ...

