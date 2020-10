#GiustoMezzo e Recovery Fund, Azzurra Rinaldi: «Lì dentro per le donne non c’è nulla» (Di martedì 13 ottobre 2020) ««Si esce dalla crisi economica solo riportando le donne al lavoro. Ma coloro che hanno scritto il Fondo per il rilancio dell’economia, non sembra che lo sappiano, visto che lì dentro, per la parità di genere non c’è nulla». 8 marzo e gender gap: 8 modi per superarlo sfoglia la gallery Leggi anche › Gender gap al cinema: i risultati dell’Europa resi noti dal Collettivo 50/50 al Festival di Berlino ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) ««Si esce dalla crisi economica solo riportando leal lavoro. Ma coloro che hanno scritto il Fondo per il rilancio dell’economia, non sembra che lo sappiano, visto che lì, per la parità di genere non c’è». 8 marzo e gender gap: 8 modi per superarlo sfoglia la gallery Leggi anche › Gender gap al cinema: i risultati dell’Europa resi noti dal Collettivo 50/50 al Festival di Berlino ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #GiustoMezzo Recovery Metà del Recovery Fund alle donne: basta con i bonus, è arrivato il tempo della buona politica

Una petizione che ha raccolto quasi 40 mila firme, una lettera al Presidente del Consiglio e una manifestazione prevista per oggi a Roma ...

Donne in piazza a Roma per chiedere la metà del Recovery Fund

L'Italia potrà ripartire solo con il lavoro delle donne. Se i numeri dell'occupazione femminile continueranno ad essere così bassi sarà impossibile uscire dalla ...

Una petizione che ha raccolto quasi 40 mila firme, una lettera al Presidente del Consiglio e una manifestazione prevista per oggi a Roma ...L'Italia potrà ripartire solo con il lavoro delle donne. Se i numeri dell'occupazione femminile continueranno ad essere così bassi sarà impossibile uscire dalla ...