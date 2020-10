GF Vip | Signorini svela | in arrivo un nuovo concorrente gay

Gresy73 : RT @Novella_2000: La richiesta di Zorzi è stata accontentata! Alfonso Signorini lo conferma #gfvip - Novella_2000 : La richiesta di Zorzi è stata accontentata! Alfonso Signorini lo conferma #gfvip - 1patacca : Dovrebbero ritornare come una volta un solo GF senza i VIP che probabilmente vogliono anticipare il loro lancio, o… - blogtivvu : Nuovo concorrente gay al #GFVip: Alfonso Signorini accontenta Tommaso Zorzi - HECTORLOPEZ33 : RT @tempoweb: #GfVip #Franceska crea il panico: insulti e frecciate, anche #Pupo sbotta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Signorini

Nel frattempo, Signorini mette in chiaro che il nuovo inquilino è gay, ed è per Tommaso Zorzi. Quest'ultimo, aveva esplicitamente chiesto di far entrare qualcuno nella casa. GF Vip 5: Tommaso Zorzi ...Ricordate che nella puntata del Grande Fratello VIP 5 Signorini aveva raccontato di quando Elisabetta amava un uomo con il quale faceva cose molto semplici, come mangiare la pizza per strada durante i ...