Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni, Fedez risponde e l’attacca: “Una giornalista che arriva dal Grande Fratello” (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele ieri mattina a Storie Italiane ha parlato del fenomeno Chiara Ferragni con in collegamento Simona Ventura. La conduttrice, in vena polemica, ha criticato l’operato di Chiara accusandola apertamente di non aver fatto nulla per sensibilizzare il suo pubblico sul tema del CoronaVirus. “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? … Una così amata dovrebbe avere una responsabilità sociale riguardo ai ragazzi oggi, no?”. Quando Simona Ventura le ha fatto notare che invece Chiara Ferragni ha fatto molto, inaugurando una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva in quel di Milano, la Daniele ha risposto: “Noi stiamo parlando di marzo e aprile durante il ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020)ieri mattina a Storie Italiane ha parlato del fenomenocon in collegamento Simona Ventura. La conduttrice, in vena polemica, hato l’operato diaccusandola apertamente di non aver fatto nulla per sensibilizzare il suo pubblico sul tema del CoronaVirus. “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? … Una così amata dovrebbe avere una responsabilità sociale riguardo ai ragazzi oggi, no?”. Quando Simona Ventura le ha fatto notare che inveceha fatto molto, inaugurando una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva in quel di Milano, laha risposto: “Noi stiamo parlando di marzo e aprile durante il ...

davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - biagioismylove : RT @Ingrong90: @Fedez Ma vediamo un po’ tutto quello che Eleonora Daniele ha fatto per sensibilizzare i giovani sul tema COVID - - - - par… - MarikaBox : RT @EVANSLILYPOTTER: Ma per Eleonora Daniele Chiara Ferragni cosa dovrebbe fare? È una cittadina come chiunque altro, lei non ha l'obbligo… - bordo_bea : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? h… - liamscare : RT @brunettecookie: Prossimamente a reti unificate Chiara Ferragni in: Non sapevo di essere presidente del consiglio. Diretto da: Eleonora… -