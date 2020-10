Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione (Di martedì 13 ottobre 2020) Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione Non è la prima volta che parliamo di tipologie di Danno, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “Danno”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di “Danno erariale“, ovvero di Danno prodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina della prescrizione in materia. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 ottobre 2020): cos’è,inNon è la prima volta che parliamo di tipologie di, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di ““, ovvero diprodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina dellain materia. Se ti interessa saperne di ...

peppesava : RT @Ragusanews: Commissari esami concorso università Catania condannati per danno erariale - Ragusanews : Commissari esami concorso università Catania condannati per danno erariale - iusEmanagement : La responsabilità per omessa denuncia del danno erariale ha natura subordinata, ma la sentenza può arrivare anche d… - zazoomblog : Danno erariale: cos’è come funziona e quando cade in prescrizione - #Danno #erariale: #cos’è #funziona - rosarioT1970 : Danno erariale ma non paga o si dimette nessuno...siamo un’Italia bellissima! -

Ultime Notizie dalla rete : Danno erariale Il patteggiamento in sede penale non fa evitare il danno erariale in caso di risarcimento danni Orizzonte Scuola False dichiarazioni per ottenere i bonus spesa: 86 denunce

Ancora indagini sulle indebite richieste delle elargizioni sociali. Anche in questo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza epidemica, nell’ambito dei sussidi sociali, non di rado, false certificaz ...

Università di Catania, la Corte dei Conti condanna i commissari di un concorso

In tre dovranno risarcire 50 mila euro per avere dichiarato un vincitore anziché un altro nella sede di Ragusa ...

Ancora indagini sulle indebite richieste delle elargizioni sociali. Anche in questo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza epidemica, nell’ambito dei sussidi sociali, non di rado, false certificaz ...In tre dovranno risarcire 50 mila euro per avere dichiarato un vincitore anziché un altro nella sede di Ragusa ...