Covid: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid, quasi 13mila nuovi contagi in Francia Adnkronos Coronavirus, focolaio nella residenza delle suore a Mortara: 56 contagiate

Mortara, 13 ottobre 2020 - Sono 56 su 57 le suore ospiti dell'ordine dell'Immacolata Regina Pacis della casa-albergo di via Mazza a Mortara ad essere state contagiate dal Covid-19 ... Tra essi la ...

