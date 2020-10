Covid, firmato il dpcm con nuove misure (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTTOBRE 2020 – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato poco prima dell’1 il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Le misure anti contagio del nuovo dpcm saranno valide per i prossimi trenta giorni. Lo si apprende da fonti di governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, ha firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un ... Leggi su influencertoday (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTTOBRE 2020 – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hannopoco prima dell’1 ilcon leper il contrasto al contagio da. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Leanti contagio del nuovosaranno valide per i prossimi trenta giorni. Lo si apprende da fonti di governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, hailcon leper il contrasto al contagio da. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un ...

