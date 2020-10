Covid, Conte firma il Dpcm: stop a calcetto e feste, stretta sulla movida (Di martedì 13 ottobre 2020) Le nuove misure previste nel Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali … Leggi su 2anews (Di martedì 13 ottobre 2020) Le nuove misure previste nelto dal premier Giuseppeper fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppehato il nuovosulle misure per fronteggiare l’emergenza da-19. Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali …

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - Daniela19633 : RT @Danilo_Sant65: #Conte e le bimbe alla ricerca di morti X #Covid_19.La truffa #asintomatici con 130 mila tamponi non può giustificare pi… - OmbrettaBuzzi : #Covid_19 #Speranza I ragazzi devono andare a #scuola Hanno già pagato un prezzo troppo alto. La #salutementale è… -