Corrotti | Zingaretti sfida Governo e opposizione

Roma – Cosi' in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio: "La guerra interna al Pd non accenna a fermarsi e continua la sua commedia in Commissione Bilancio: in Regione Lazio, infatti, Zingaretti conferma di non aver nessuna intenzione di ritirare la norma incostituzionale con la quale intende dare una casa popolare a persone che dichiarano di convivere, garantendo che l'alloggio potra' passare di mano in caso di decesso di uno dei due assegnatari ad una ulteriore convivenza fatta dall'altro." "Anzi, grazie al supporto del M5S, decide di rilanciare assicurando a tali forme di convivenza del tutto surrettizie il 15% di tutto il patrimonio delle ATER, alla faccia di chi attende da anni una casa dallo Stato avendone tutti i titoli previsti dalla legge."

