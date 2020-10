Coronavirus, rapporto Gimbe: casi quasi raddoppiati in una settimana (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra il 30 settembre e il 6 ottobre i positivi sono cresciuti del 42%. Ospedali più affollati della media in sette regioni: Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata Leggi su repubblica (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra il 30 settembre e il 6 ottobre i positivi sono cresciuti del 42%. Ospedali più affollati della media in sette regioni: Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata

StraNotizie : Coronavirus, rapporto Gimbe: casi quasi raddoppiati in una settimana - cronaca_news : Coronavirus, rapporto Gimbe: casi quasi raddoppiati in una settimana - squalo115 : RT @AostaNews24: #Coronavirus La Valle è la regione con la percentuale più alta di positivi in rapporto ai casi testati - AostaNews24 : #Coronavirus La Valle è la regione con la percentuale più alta di positivi in rapporto ai casi testati - ErminiLorenzo : RT @Cartabellotta: #coronavirus: rapporto positivi/casi testati. Negli ultimi 7 giorni media nazionale 6,2% Quasi tutte le Regioni >5% #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rapporto Coronavirus, rapporto Gimbe: casi quasi raddoppiati in una settimana La Repubblica Imprese: Confartigianato, in Lombardia nel secondo trimestre produzione -24%

(Adnkronos) - La crisi innescata dall'emergenza coronavirus ha frenato la voglia di fare impresa ... E' quanto emerge dal decimo rapporto di Confartigianato Lombardia, presentato oggi a Milano. La ...

Coronavirus, rapporto Gimbe: casi quasi raddoppiati in una settimana

Nell'ultima settimana la curva dei contagi si è impennata, per il netto incremento del rapporto fra positivi e casi testati. Si conferma inoltre la crescita costante dei pazienti ospedalizzati con ...

(Adnkronos) - La crisi innescata dall'emergenza coronavirus ha frenato la voglia di fare impresa ... E' quanto emerge dal decimo rapporto di Confartigianato Lombardia, presentato oggi a Milano. La ...Nell'ultima settimana la curva dei contagi si è impennata, per il netto incremento del rapporto fra positivi e casi testati. Si conferma inoltre la crescita costante dei pazienti ospedalizzati con ...