Coronavirus, il farmaco dal plasma dei guariti fa rapidi progressi. Nuove speranze dalla fase 3 (Di martedì 13 ottobre 2020) Dal plasma dei pazienti guariti una speranza contro Covid-19. La Covig-19 plasma Alliance, una collaborazione di aziende leader nel settore del plasma, annuncia che sono stati arruolati i primi pazienti nello studio clinico di fase 3. Si tratta del trattamento con immunoglobuline anti-Coronavirus (Itac) in ambito ospedaliero. Ù Lo studio sulla cura al plasma Lo studio è sponsorizzato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) diretto da Anthony Fauci. Valuterà la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di un farmaco sperimentale con immunoglobuline iperimmuni anti-Coronavirus (H-Ig). Il trattamento è per via endovenosa di adulti ospedalizzati a rischio di gravi ...

