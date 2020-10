Coronavirus, Galli: “L’estate ‘brava’ ci ha fatto disperdere i vantaggi ottenuti con il lockdown” (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Parliamoci chiaro, la faccenda non butta al bello ma al brutto, se non abbiamo interventi seri e ponderati per invertire la tendenza ci ritroveremo ad affrontare anche noi quello che sta succedendo in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Belgio perfino la Svizzera non è messa bene. Dobbiamo invertire questa tendenza altrimenti rischiamo di chiudere pezzi di Paese e di vedere purtroppo un bel po’ di morti”. E’ quanto afferma Massimo Galli, direttore reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto nel programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl Radio e Tv. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Parliamoci chiaro, la faccenda non butta al bello ma al brutto, se non abbiamo interventi seri e ponderati per invertire la tendenza ci ritroveremo ad affrontare anche noi quello che sta succedendo in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Belgio perfino la Svizzera non è messa bene. Dobbiamo invertire questa tendenza altrimenti rischiamo di chiudere pezzi di Paese e di vedere purtroppo un bel po’ di morti”. E’ quanto afferma Massimo Galli, direttore reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto nel programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl Radio e Tv.

