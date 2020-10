Coronavirus, 635 positivi (su 7.720 tamponi): sei decessi negli ultimi tre giorni (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 635 le persone risultate positive al Coronavirus in Campanianelle ultime 24 ore su un totale di 7720 tamponi esaminati. Lo rende noto l’Unita’ di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale delle persone positive e’ di 19.827 su un totale di 697.829 tamponi. Sei i decessi ma non nelle ultime 24 ore. Secondo quanto precisa l’Unita’ di crisi, infatti, il numero dei decessi e’ quello degli ultimi tre giorni ma sono stati registrati oggi. Settantasette le persone guarite (il totale e’ di 7.564 persone). Quanto al report posti letto, questa la situazione su base regional;e: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110; Posti letto di terapia intensiva occupati: 63; Posti letto di degenza complessivi: 820; Posti letto di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 635 le persone risultate positive alin Campanianelle ultime 24 ore su un totale di 7720esaminati. Lo rende noto l’Unita’ di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale delle persone positive e’ di 19.827 su un totale di 697.829. Sei ima non nelle ultime 24 ore. Secondo quanto precisa l’Unita’ di crisi, infatti, il numero deie’ quello deglitrema sono stati registrati oggi. Settantasette le persone guarite (il totale e’ di 7.564 persone). Quanto al report posti letto, questa la situazione su base regional;e: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110; Posti letto di terapia intensiva occupati: 63; Posti letto di degenza complessivi: 820; Posti letto di ...

