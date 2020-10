Conte dice che non manderà la polizia a casa degli italiani (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo Giuseppe Conte, in conferenza stampa e in diretta Facebook, l’Italia ha varato delle nuove misure per evitare che la situazione Coronavirus possa ulteriormente peggiorare nel nostro Paese: «Dobbiamo evitare di far piombare il Paese in un nuovo lockdown – ha detto Conte -, dobbiamo tutelare l’economia e la salute e dobbiamo predisporci a rispettare queste regole». Il presidente del Consiglio è tornato a parlare ai cittadini dalla sua pagina Facebook, come ai tempi del lockdown. E il risultato è sempre lo stesso: spiegare le nuove misure che l’esecutivo sta prendendo per arginare l’emergenza. LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus Conferenza Conte: «Non manderò la polizia in casa» Il presidente ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo Giuseppe, in conferenza stampa e in diretta Facebook, l’Italia ha varato delle nuove misure per evitare che la situazione Coronavirus possa ulteriormente peggiorare nel nostro Paese: «Dobbiamo evitare di far piombare il Paese in un nuovo lockdown – ha detto-, dobbiamo tutelare l’economia e la salute e dobbiamo predisporci a rispettare queste regole». Il presidente del Consiglio è tornato a parlare ai cittadini dalla sua pagina Facebook, come ai tempi del lockdown. E il risultato è sempre lo stesso: spiegare le nuove misure che l’esecutivo sta prendendo per arginare l’emergenza. LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus Conferenza: «Non manderò lain» Il presidente ...

