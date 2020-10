Basta aggressioni alla divisa. La protesta scende in piazza (Di martedì 13 ottobre 2020) Scendono i piazza per dire "Basta aggressioni agli uomini in divisa". A piazza del Popolo, a Roma, mercoledì 14 ottobre alle 10 ci saranno Antonio Tajani, Elisabetta Trenta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini e Maurizio Gasparri. Con loro molte sigle sindacali che vorranno far sentire la propria vice contro un problema sempre più dilagante tra le forze dell'ordine. "Un ferito in uniforme ogni tre ore - dichiara il segretario generale della Federazione sindacale della Polizia di Stato - Continuare a fingere che tutto vada bene non è più possibile". Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Scendono iper dire "agli uomini in". Adel Popolo, a Roma, mercoledì 14 ottobre alle 10 ci saranno Antonio Tajani, Elisabetta Trenta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini e Maurizio Gasparri. Con loro molte sigle sindacali che vorranno far sentire la propria vice contro un problema sempre più dilagante tra le forze dell'ordine. "Un ferito in uniforme ogni tre ore - dichiara il segretario generale della Federazione sindacale della Polizia di Stato - Continuare a fingere che tutto vada bene non è più possibile".

Scendono i piazza per dire "Basta aggressioni agli uomini in divisa". A piazza del Popolo, a Roma, mercoledì 14 ottobre alle 10 ci saranno Antonio Tajani, Elisabetta Trenta, Matteo Salvini, Giorgia ...

