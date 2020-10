Azzolina: “I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola e ci devono rimanere” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa dopo che ieri è stata paventata, da parte delle Regione, la possibilità di tornare alla didattica a distanza per le scuole superiori. “I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per gli alunni più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove”. Il ministro ha aggiunto: “I numeri e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa dopo che ieri è stata paventata, da parte delle Regione, la possibilità di tornare alla didattica a distanza per le scuole superiori. “Idi. E cirimanere. Anche per gli alunni più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove”. Il ministro ha aggiunto: “I numeri e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deveinvece ...

