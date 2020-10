Al GF Vip in arrivo un nuovo concorrente gay (Di martedì 13 ottobre 2020) Zorzi - GF Vip (US Endemol Shine) «Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip» parola del conduttore del reality Alfonso Signorini che sottolinea: «È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare». L’ingresso del misterioso concorrente avverrà nelle prossime due o, al massimo, tre settimane. Quindi ora sappiamo che il GF proteggerà Zorzi almeno per altre due/tre settimane. L’annuncio è stato dato nel corso di “Casa Chi”, la trasmissione social del settimanale Chi. Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020) Zorzi - GF Vip (US Endemol Shine) «Ungay entrerà presto nella Casa del GF Vip» parola del conduttore del reality Alfonso Signorini che sottolinea: «È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare». L’ingresso del misteriosoavverrà nelle prossime due o, al massimo, tre settimane. Quindi ora sappiamo che il GF proteggerà Zorzi almeno per altre due/tre settimane. L’annuncio è stato dato nel corso di “Casa Chi”, la trasmissione social del settimanale Chi.

«Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip» parola del conduttore del reality Alfonso Signorini che sottolinea: «È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare». L'ingresso del misterioso concorrente avverrà nelle prossime due o, al massimo, tre settimane. Quindi ora sappiamo che il GF proteggerà Zorzi almeno per altre due/tre settimane. L'annuncio è stato dato nel corso di "Casa Chi", la trasmissione social del settimanale Chi.