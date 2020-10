WRC Italia Sardegna 2020: Sordo vince per il secondo anno consecutivo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dani Sordo, come l’anno scorso, trionfa nel WRC Italia Sardegna 2020. Doppietta Hyundai con Thierry Neuville che riesce a battere Sebastien Ogier e si rimette in discussione per la vincita della stagione World Rally Championship 2020. WRC Italia Sardegna 2020 – Vittoria per Laura Salvo Il pilota spagnolo ha vinto il rally un giorno dopo la tragica scomparsa del copilota Laura Salvo, rimasta coinvolta in un incidente durante un rally in Portogallo. Conoscendo la ragazza in prima persona, dopo aver dedicato un video di cordoglio alla famiglia di Laura stesso sabato sera, il pilota spagnolo ha dedicato la vittoria del rally alla connazionale. Ritornando alla tappa Italiana, Sordo ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dani, come l’scorso, trionfa nel WRC. Doppietta Hyundai con Thierry Neuville che riesce a battere Sebastien Ogier e si rimette in discussione per la vincita della stagione World Rally Championship. WRC– Vittoria per Laura Salvo Il pilota spagnolo ha vinto il rally un giorno dopo la tragica scomparsa del copilota Laura Salvo, rimasta coinvolta in un incidente durante un rally in Portogallo. Conoscendo la ragazza in prima persona, dopo aver dedicato un video di cordoglio alla famiglia di Laura stesso sabato sera, il pilota spagnolo ha dedicato la vittoria del rally alla connazionale. Ritornando alla tappana,ha ...

