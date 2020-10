Whoopi Goldberg su Sister Act 3 | “Stiamo lavorando | lo posso confermare”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’attrice e conduttrice è stata ospite di “Che Tempo che fa”è stata uno degli ospiti, in collegamento, dell’ultima puntata di “Che Tempo Che fa” e di Fabio Fazio. L’attrice e conduttrice ha parlato in primis del suo amore per l’Italia, spiegando che appena la situazione sanitaria lo permetterà tornerà nel nostro paese, terra di cui è innamorata. View this post on Instagram “Quello che è successo con il covid è stato un modo per apprezzare tutti i lavoratori che ci hanno aiutato e che stanno facendo un lavoro di merda, un lavoro che noi non faremmo mai. Però adesso li abbiamo visti lavorare, in tutto il mondo. Hanno dato tutto ciò che potevano, senza dare il dito contro altri, ma volendo ...