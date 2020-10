Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI TRA LE USCITEFIUMICINO E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN DIREZIONE SETTEBAGNI, QUI PER LAVORI INC ORSO SUL TRATTO INTERESSATO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI E SULLA LINEA ...