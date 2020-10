Stop a feste private, Guerra (OMS): “Misura per mettere in allarme le persone” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Lo Stop alle feste private? È una misura per mettere in allarme le persone“. Lo ha dichiarato il vicedirettore generale dell’OMS Ranieri Guerra, ospite questa mattina di ‘The Breakfast Club’. “È un fatto incontestabile che i contagi avvengono nell’ambiente domestico – ha aggiunto il componente del Comitato tecnico-scientifico -. Dobbiamo capire che siamo di fronte a un vero pericolo e non solo un rischio“. Infine sulla quarantena ridotta a 10 giorni: “Abbiamo nuove evidenze scientifiche. Anche in chi resta positivo dopo il decimo giorno la contagiosità diminuisce drasticamente” ha chiosato Guerra. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Loalle? È una misura perinle persone“. Lo ha dichiarato il vicedirettore generale dell’OMS Ranieri, ospite questa mattina di ‘The Breakfast Club’. “È un fatto incontestabile che i contagi avvengono nell’ambiente domestico – ha aggiunto il componente del Comitato tecnico-scientifico -. Dobbiamo capire che siamo di fronte a un vero pericolo e non solo un rischio“. Infine sulla quarantena ridotta a 10 giorni: “Abbiamo nuove evidenze scientifiche. Anche in chi resta positivo dopo il decimo giorno la contagiosità diminuisce drasticamente” ha chiosato

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : Covid, verso lo stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte, limiti ai banchetti - FDI_Parlamento : RT @calandriniLT: ? Prima i droni per inseguire chi correva in spiaggia, ora le spie per stanare le persone in casa propria. Quando si trat… - infoitinterno : Covid. Stop a feste private, limiti orari per pub e ristoranti e mascherine anche in casa in presenza di non conviv… -