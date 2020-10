Pirlo | “Guardiola e Cristiano Ronaldo sono esempi da seguire”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha concesso un’intervista al magazine settimanale dell’UEFA. Nel periodo in cuistato fermo mimesso a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo è stato automatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu agli inizi passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, cerco di prendere qualcosa da ognuno. Guardiola è uno per tutti, per un allenatore giovane è un modello da seguire, poi ognuno ha le sue idee. Da parte dei miei ex compagni ho trovato grande disponibilità, in poco tempo hanno capito qual era il mio ruolo ed è stato facile cambiare atteggiamento. Mi posaiutare molto perché sanno cosa ...