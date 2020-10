Per Confindustria, alla luce dei dati del Pil, non si può scioperare (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non esiste solo la crisi sanitaria. Come molti hanno già sperimentato sulla loro pelle, il prezzo del Covid-19 è anche una terribile crisi economica che è destinata forse a stravolgere le nostre vite ancora una volta. Ma se la premessa è che quello che ci aspetta è qualcosa di probabilmente peggiore di quanto abbiamo sperimentato durante la Grande Crisi del 2008, i toni usati dal Presidente di Confindustria, sono sicuramente destinati a far discutere. Parlando davanti all’assemblea di Assolombarda, Carlo Bonomi ha infatti ribadito l’esigenza di evitare i più possibile gli scioperi e la conflittualità sindacale anche alla luce dei numeri drammatici del PIL: «I numeri del Pil sono da guerra, non fermate la locomotiva italiana» aggiungendo «La strada ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non esiste solo la crisi sanitaria. Come molti hanno già sperimentato sulla loro pelle, il prezzo del Covid-19 è anche una terribile crisi economica che è destinata forse a stravolgere le nostre vite ancora una volta. Ma se la premessa è che quello che ci aspetta è qualcosa di probabilmente peggiore di quanto abbiamo sperimentato durante la Grande Crisi del 2008, i toni usati dal Presidente di, sono sicuramente destinati a far discutere. Parlando davanti all’assemblea di Assolombarda, Carlo Bonomi ha infatti ribadito l’esigenza di evitare i più possibile gli scioperi e la conflittualità sindacale anchedei numeri drammatici del PIL: «I numeri del Pil sono da guerra, non fermate la locomotiva italiana» aggiungendo «La strada ...

