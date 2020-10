Patrizia De Blanck è stata fidanzata con un prete | “Unico problema? La domenica spariva…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 12 ottobre 2020)Dee la storia con unPrima di fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 5,Deeraospite in un programma di Barbara D’Urso. In quell’occasione la contessa aveva fatto una confessione clamorosa. ovvero di aver avuto una storia d’amore con un. A Pomeriggio Cinque, la padrona di casa stava affrontando l’argomento degli uomini di chiesa che abbandonavano il sacerdozio, dopo essersi innamorati di una donna. Oltre alla nobile, nel salotto di Lady Cologno erano presenti anche due coppie: una eterosessuale e una omosessuale. In ognuna, uno dei componenti era un ex. Per la madre di Giada, trovandosi in quella situazione ha deciso di raccontare un ...