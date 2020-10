Paolo Rossi torna a Milano: da martedì “Pane e libertà” al Piccolo per parlare (anche) dei guai del teatro. “Attori a un passo dal vivere sotto i ponti” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Io non vi chiederò un cazzo, ma voi non rompete il cazzo a me”. Schietto e dirompente più che mai, Paolo Rossi è pronto a tornare al Piccolo teatro Strehler di Milano con il suo nuovo spettacolo “Pane e libertà“. Il debutto è in calendario martedì 13 ottobre e lui, che da Milano manca oramai da quattro mesi, inizia a sentire la tensione. Sì, perché questo spettacolo “parla proprio per un 30-40% di quello che sta succedendo al Piccolo“: il direttore Sergio Escobar ha dato le dimissioni in estate dopo le critiche delle maestranze alla sua gestione e da allora è iniziato lo scontro per la nomina del suo successore. Da una parte ci sono Ministero e Comune, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Io non vi chiederò un cazzo, ma voi non rompete il cazzo a me”. Schietto e dirompente più che mai,è pronto are alStrehler dicon il suo nuovo spettacolo “Pane e libertà“. Il debutto è in calendario martedì 13 ottobre e lui, che damanca oramai da quattro mesi, inizia a sentire la tensione. Sì, perché questo spettacolo “parla proprio per un 30-40% di quello che sta succedendo al“: il direttore Sergio Escobar ha dato le dimissioni in estate dopo le critiche delle maestranze alla sua gestione e da allora è iniziato lo scontro per la nomina del suo successore. Da una parte ci sono Ministero e Comune, ...

