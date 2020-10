Myriam Catania è incinta? Test di gravidanza nella casa del Gf Vip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Myriam Catania è incinta? Myriam è sicuramente uno dei personaggi più dinamici di questo Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella casa ha conquistato tutti: non solo con la sua voce che abbiamo sentito addosso a tanti personaggi nel corso degli anni, ma anche con il suo carattere esuberante e la sua gentilezza che le permette di distinguersi dal resto della massa. Quando è tempo di feste nella casa più spiata d’Italia, la vediamo sempre divertirsi insieme ai suoi amici, bevendo del vino e fumando sigarette. Per questo motivo la notizia che ha rivelato questa mattina ha stupito tutti, soprattutto i telespettatori. Una cosa del genere non era mai successa in venti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)è sicuramente uno dei personaggi più dinamici di questo Grande Fratello Vip. Da quando è entrataha conquistato tutti: non solo con la sua voce che abbiamo sentito addosso a tanti personaggi nel corso degli anni, ma anche con il suo carattere esuberante e la sua gentilezza che le permette di distinguersi dal resto della massa. Quando è tempo di festepiù spiata d’Italia, la vediamo sempre divertirsi insieme ai suoi amici, bevendo del vino e fumando sigarette. Per questo motivo la notizia che ha rivelato questa mattina ha stupito tutti, soprattutto i telespettatori. Una cosa del genere non era mai successa in venti ...

XoRBangtanot7 : RT @fish_and_shipp: Myriam Catania outsider visionaria si è posta rispetto alle dinamiche di gruppo in direzione ostinata e contraria, regi… - margotsbullock : RT @fish_and_shipp: Myriam Catania outsider visionaria si è posta rispetto alle dinamiche di gruppo in direzione ostinata e contraria, regi… - alexandraava98 : RT @fish_and_shipp: Myriam Catania outsider visionaria si è posta rispetto alle dinamiche di gruppo in direzione ostinata e contraria, regi… - GiuliaCatania6 : RT @fish_and_shipp: Myriam Catania outsider visionaria si è posta rispetto alle dinamiche di gruppo in direzione ostinata e contraria, regi… - iamdissonance_ : RT @fish_and_shipp: Myriam Catania outsider visionaria si è posta rispetto alle dinamiche di gruppo in direzione ostinata e contraria, regi… -