Maria De Filippi e Costanzo: «Ci scoprì la sua compagna di allora! I miei non erano contenti» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Super ospite di ‘Domenica In’ Maria De Filippi, la regina degli ascolti di Canale 5, che da Mara Venier ha parlato del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. Alla collega e amica di vecchia data, con cui si è lasciata andare a ricordi e suggestioni, la conduttrice di ‘Uomini e donne’ ha svelato dei retroscena sull’incontro fortuito col giornalista romano, a cui è legata dal 1995. Maria De Filippi e Costanzo: «Ci scoprì la sua compagna di allora! I miei non erano contenti» Si sono conosciuti quasi trent’anni fa, lei ha iniziato a lavorare per lui a Roma e piano piano è nato un sentimento importante: «La nostra ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Super ospite di ‘Domenica In’De, la regina degli ascolti di Canale 5, che da Mara Venier ha parlato del suo matrimonio con Maurizio. Alla collega e amica di vecchia data, con cui si è lasciata andare a ricordi e suggestioni, la conduttrice di ‘Uomini e donne’ ha svelato dei retroscena sull’incontro fortuito col giornalista romano, a cui è legata dal 1995.De: «Ci scoprì la suadinon» Si sono conosciuti quasi trent’anni fa, lei ha iniziato a lavorare per lui a Roma e piano piano è nato un sentimento importante: «La nostra ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - carotelevip : Maria De Filippi ospite di nonna-bis Mara Venier a Domenica In: la Rai 1 di Stefano Coletta che ti fa sentire come… - Sisimario12 : RT @RaiUno: Maria De Filippi si racconta in studio da Mara Venier. Rivedi 'Domenica In' su @RaiPlay CLICCA QUI - an12frnc : RT @RaiUno: Maria De Filippi si racconta in studio da Mara Venier. Rivedi 'Domenica In' su @RaiPlay CLICCA QUI - RaiUno : Maria De Filippi si racconta in studio da Mara Venier. Rivedi 'Domenica In' su @RaiPlay CLICCA QUI… -